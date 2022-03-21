Названы возможные меры поддержки российских автодилеров

Существенной помощью для российских автодилеров было бы упрощение процедуры сертификации. Несмотря на то, что большая часть автомобильных марок ушла с рынка РФ, тем не менее, эти машины будут востребованы. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью «Радио 1».

Нужно упростить систему и пренебречь некоторыми статьями технического регламента, чтобы сделать возможным поступление автомобилей вне зависимости от желания автомобильных производителей. Это была бы одной из самых действенных мер, — пояснил Хайцеэр.

Эксперт также обозначил , что в текущей ситуации лучше снизить пошлины на запасные части и не заручаться согласием заводов на их импорт. По его словам, очевидно, что добро производители не дадут, но сегодняшний транспорт в РФ по-прежнему нужно обслуживать, стараясь при этом максимально продлить их срок службы, потому как впереди непростые времена.

Хайцеэр подытожил, что те меры поддержки, о которых сегодня просят многочисленные организации, могли бы оказать серьезную помощь всей отрасли.

Ранее немецкие автомобильные компании BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу нескольких заводов из-за нехватки деталей. Отмечается, что немецкие автоконцерны не могут заниматься сборкой машин без специальных электрокабелей, которые закупались на Украине. Ещё одной причиной приостановки работы называют проблемы с логистикой.