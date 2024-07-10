Названы важнейшие продукты, которые могут подешеветь в августе-сентябре Финансист Разуваев: в августе-сентябре в РФ могут подешеветь огурцы и помидоры

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В августе-сентябре в России могут подешеветь свекла, томаты, огурцы, капуста, петрушка, салат и укроп, рассказал NEWS.ru финансист Александр Разуваев. По его словам, из Узбекистана также могут начаться поставки арбузов.

В августе-сентябре могут подешеветь огурцы, томаты из нового урожая, петрушка, укроп, салаты, капуста, свекла. Арбузы из Узбекистана точно будут. Подешевеет импорт, где логистика не нарушена. Дешевые овощи пойдут из Белоруссии, Узбекистана и Азербайджана по межгосударственным договорам. С новым урожаем есть нюанс — они его собрали и хотят как можно побыстрее продать и деньги выручить, — заявил Разуваев.

Ранее Министерство сельского и лесного хозяйства Турции объявило о планах приостановить ввоз в страну пшеницы. Ограничения будут действовать с 21 июня до 15 октября текущего года. Такая мера должна оказать поддержку отечественных производителей агропродукции в сложный летний сезон, когда цены на урожай серьезно падают на фоне увеличения импорта пшеницы в страну.

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов ранее отметил, что цены на красную икру в России могли пойти вверх из-за малого количества красной рыбы у берегов. Он также добавил, что торговля сильно завышает стоимость продукта.