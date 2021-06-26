Названы вакансии для молодёжи с наибольшими зарплатами

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и вычислил самые высокооплачиваемые вакансии для молодёжи, пишет ТАСС.
Так, одну из самых высоких зарплат — до 200 тысяч рублей в месяц —
До 100 тысяч рублей могут заработать программист Java в Уфе, автомойщик во Владивостоке или UX/UI-дизайнер интерфейсов в Челябинске. Около 80 тысяч рублей предлагают в Воронеже мастеру по ремонту, которому будет нужно проводить диагностику и настройку электронного модуля крупной бытовой техники и ремонтировать оборудование.
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