Названы вакансии для молодёжи с наибольшими зарплатами

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и вычислил самые высокооплачиваемые вакансии для молодёжи, пишет ТАСС.

Так, одну из самых высоких зарплат — до 200 тысяч рублей в месяц — может заработать 3D-модельер в Москве. Ему предстоит создавать трёхмерные образцы декоративных элементов, рендеры 3D-моделей и чертежи изделий. Доход в размере 190 тысяч рублей предлагают начинающим специалистам в области организации выставок в Санкт-Петербурге. Работник будет заниматься подготовкой мероприятия, обустраивать торговые помещения и налаживать реализацию продукции.

До 100 тысяч рублей могут заработать программист Java в Уфе, автомойщик во Владивостоке или UX/UI-дизайнер интерфейсов в Челябинске. Около 80 тысяч рублей предлагают в Воронеже мастеру по ремонту, которому будет нужно проводить диагностику и настройку электронного модуля крупной бытовой техники и ремонтировать оборудование.

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