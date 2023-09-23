Названы условия возникновения дефицита дизеля в России Аналитик Юшков: продление в РФ запрета на экспорт дизеля приведет к его дефициту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При продлении в России запрета на экспорт дизеля нефтяным компания придется сокращать производство, что может привести к дефициту этого топлива в стране, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в обычное время нефтяники могли направить лишние объемы на экспорт, а сейчас им приходится производить столько, сколько потребляет внутренний рынок.

Если долго держать запрет (на экспорт дизеля. — NEWS.ru), то нефтяным компаниям придется сокращать производство, перенастраивать НПЗ. Сложно сказать, как они их настроят. Это уже риск возникновения физического дефицита, — сказал Юшков.

Он отметил, что правительству важно вовремя отреагировать на возможный дефицит дизеля, выявить момент, когда внутренний рынок наполнится и цены снизятся, а НПЗ еще работают в прежнем режиме и производят топливо для хранения на складе. По его мнению, такая ситуация может продлиться несколько недель. За это время правительству нужно выработать новые меры регулирования рынка, чтобы нефтяники сдерживали рост цен.

Ранее стало известно, что в России начали падать оптовые цены на топливо. Эксперты считают, что это реакция на планы правительства ввести заградительную пошлину на экспорт всех нефтепродуктов, а также на уже введенный запрет на экспорт бензина и дизеля.