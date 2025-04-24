Названы условия обрушения курса доллара до 70 рублей и ниже Экономист Анисимова: слабость доллара в мире может обрушить его до 70 рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мировое ослабление доллара может обрушить его курс до 70 рублей, заявила NEWS.ru экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова. Она объяснила, что чем ниже индекс DXY, показывающий силу доллара по отношению к корзине других валют, тем меньше американские деньги ценятся на локальных рынках.

Теоретическое снижение курса доллара до уровня 70 рублей и ниже в российском контексте может стать результатом совокупности валютных потоков, поведения игроков на рынке, а также изменений в глобальной и внутренней макроэкономике. Дополнительно сказывается общая слабость доллара в мире. Индекс DXY, отражающий силу доллара по отношению к корзине других валют, снижается, потому что рынок закладывает в ожидания проблемы с независимостью Федеральной резервной системы США, торговые трения, возможную рецессию. И чем хуже дела у доллара в мире, тем меньше его ценят и на локальных рынках вроде российского, — сказала Анисимова.

По ее словам, рубль может укрепиться по отношению к доллару тогда, когда объем валюты, поступающей в страну, превысит объем выводимой. Например, уточнила Анисимова, если экспортеры начнут массово продавать сырье за доллары, а потом переводить валюту в рубли для оплаты налогов и дивидендов. Экономист объяснила, что особенно сильно это ощущается в апреле, когда наступает налоговый период и компании активно сдают валюту.

Но на курс влияет не только поведение российских экспортеров. С другой стороны — международные игроки. Если иностранные инвесторы начинают покупать российские облигации или акции, они также обменивают доллары, евро или юани на рубли. Это усиливает укрепление рубля. Сейчас такая ситуация возникла из-за ожиданий окончания международного конфликта — геополитические риски, как видится, снижаются, а вместе с ними и опасения инвесторов, — добавила Анисимова.

Ранее Центральный банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 22 апреля, на уровне 80,7597 рубля. Доллар упал ниже 81 рубля впервые с 3 июня 2023 года.