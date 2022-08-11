Названы три возможных сценария развития экономики России ЦМАКП: российскую экономику ждет либо инерционное развитие, либо борьба за рост, либо автаркия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях санкционного давления на Россию экономика страны с большой долей вероятности пойдет по пути инерционного развития, прогнозируют сотрудники Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Тем не менее возможны и другие пути развития экономики — от полной независимости до борьбы за рост. Соответствующий доклад был опубликован на сайте ЦМАКП.

Как считают авторы исследования, вероятность инерционного развития составляет 45%. В основном это может быть объяснено нестабильностью обстановки в России.

Признаётся, что уровень нестабильности экономической и внешнеполитической ситуации настолько высок, что реализовать сколько-нибудь целостную «политику развития» почти невозможно — ситуация будет изменяться быстрее, чем может быть получен сколько-нибудь разумный результат, — говорится в публикации.

Не менее вероятным сценарием экономического развития России может стать «борьба за рост» (40%), при котором предполагается «активная трансформация» экономики — применение усилий, направленных на модернизацию российской экономики в новых условиях.

Наименее возможным путем развития экономики России является «автаркия» — замкнутая система, при которой страна перестает быть зависимой от других государств, и полностью переключается на внутренний рынок, пусть и за счет снижения технологического уровня выпускаемой продукции, падения потребительских и эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции, снижения уровня жизни населения.

Такой вариант может оказаться едва ли не единственно возможным в случае дальнейшей резкой эскалации конфликта России со странами — геополитическими противниками. Вне такой эскалации его реализация чрезвычайно маловероятна, суммарная вероятность — 10-15%, — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что экономика России выйдет на плановый рост к 2023 году, а 2030-й станет прогрессировать в диапазоне 2,2–2,7%, что близко к докризисным целям (3%). Но реализация такого сценария возможна, если Россия обеспечит критически важный импорт, выведет товары на новые рынки и обеспечит технологическое импортозамещение.