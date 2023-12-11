Названы три уязвимости российской экономики на примере Ирана РБК: экономика РФ уязвима из-за неспособности уйти от «сырьевой специализации»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская санкционная ситуация во многом развивается в русле иранской, заявили специалисты Института экономики РАН Наталия Смородинская и Даниил Катуков в статье, опубликованной в журнале «Вестник Института экономики РАН». Помимо этого, для экономик обеих стран характерны некоторые уязвимости, в числе которых неспособности уйти от «сырьевой специализации», зависимость от альтернативных партнеров и девальвация валюты, осложняемая инфляцией.

В свете названных недостатков российское импортозамещение приобретает регрессивный характер, считают эксперты. В большинстве секторов оно строится на устаревших технологиях. Кроме того, играет роль ограниченность внешнего спроса, что существенно сужает масштабы бизнеса. По словам ученых, Россия, как и Иран, может замещать импортную продукцию низкого и среднего уровня сложности, но не высокотехнологичные товары.

Восточные партнеры могут лишь частично компенсировать разрыв связей с западными, но при этом они прагматично используют тот факт, что новые рынки нужны подсанкционной экономике больше, чем она нужна им, — отмечают эксперты.

Несмотря на умелый обход санкций, российский рубль все еще подвержен обесцениванию. Масштабы инфляции, в свою очередь, невозможно обуздать ужесточением монетарной политики, говорится в материале.

Другие эксперты тем временем заявили, что самой большой победой России в период СВО является возрождение экономики страны. По их словам, РФ адаптировалась к западным санкциям и улучшила практически все свои показатели.