Названы субъекты РФ с самыми большими расходами на услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/db2804e6-f61f-11ea-bb8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя российская семья тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг около 4,8 тысячи рублей в месяц. Больше других затрат на услуги ЖКХ несут жители Коми (13,7% совокупных потребительских расходов), Чукотки (13,6%) и Магаданской области (12,9%).

Таковы результаты исследования, которое провело РИА Новости. Агентство отмечает, что самая низкая доля затрат на эту статью в потребительских расходах россиян зафиксирована в Ингушетии (4,9%).

Также мало тратят на «коммуналку» жители Дагестана, Москвы, Тувы, Республики Алтай, Хакасии и Иркутской области. В названных регионах доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7,5%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект об увеличении в десятки раз штрафов за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами внесут в Госдуму. Документ предусматривает новые суммы штрафов для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций. В первый раз предлагается штрафовать на 5–10 тысяч рублей, а при повторном нарушении — на 15–30 тысяч рублей.