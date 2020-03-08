https://static.news.ru/photo/a0863032-6273-11ea-a63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доступность покупки жилья в ипотеку за 2019 год выросла в 75 регионах, и лишь в девяти субъектах она снизилась. В целом по России доля семей, для которых доступна ипотека, выросла за год с 30,2% до 31,3%.

Лидером по доступности покупки жилья в ипотеку стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там более 70% семей могут себе позволить купить типовую двухкомнатную квартиру благодаря высокой зарплате, сообщает РИА Новости.

Топ-3 составили также Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, где более половины семей могут позволить себе ипотеку.

Особое место в этом рейтинге занимает Магаданская область. Там ипотека доступна почти для 65% семей, но по причине невысоких цен на жильё в регионе.

Хуже всего с ипотекой обстоят дела в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Тыве. Там лишь меньше 15% семей могут приобрести типовую «двушку» в кредит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возможное повышение ключевой ставки Центробанка из-за резкого ослабления курса рубля на фоне падения цен на нефть может спровоцировать снижение спроса на жильё в РФ. В случае если ключевая ставка будет повышена до уровня, при котором ипотека станет дороже 10,5–11%, с рынка жилья будет вынуждена уйти значительная часть покупателей. Об этом заявил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.