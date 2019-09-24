Фото: Nikolay Gyngazov/Russia Look/Global Look Press

Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов с наибольшим размером пенсий. Там он составляет 24,3 тысячи рублей.

В среднем в России пенсионеры ежемесячно получают 14,2 тысячи рублей. За год данный показатель вырос в среднем на 6%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР) по итогам первого полугодия 2019 года.

Первую пятёрку рейтинга также составили Магаданская область (21,6 тысячи рублей), Камчатка (21,2 тысячи), Мурманская область (19 тысяч) и Якутия (18,9 тысячи).

В ПФР подчеркнули, что высокие пенсии в северных регионах страны объясняются повышающими коэффициентами, применяемыми там при начислении выплат.

Наименьшие выплаты получают пенсионеры южных регионов страны. Так, средняя пенсия в Дагестане составляет 10,9 тысячи рублей. Чуть лучше обстоят дела в Кабардино-Балкарии (11 тысяч), Карачаево-Черкесии (11,9 тысячи), Калмыкии (12 тысяч) и Ингушетии (12,1 тысячи).

Ранее News.ru сообщал, что многие российские деятели культуры и шоу-бизнеса являются работающими пенсионерам, получающими положенное государством пособие. Самая большая пенсия оказалась у артистов, имеющих звания. Так, 70-летняя примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачёва ежемесячно получает 47 тысяч рублей благодаря надбавке за звание народной артистки СССР.

News.ru в соцсетях