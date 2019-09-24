https://static.news.ru/photo/f536a524-df3f-11e9-8531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russia Look/Global Look Press

Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов с наибольшим размером пенсий. Там он составляет 24,3 тысячи рублей.

В среднем в России пенсионеры ежемесячно получают 14,2 тысячи рублей. За год данный показатель вырос в среднем на 6%, сообщает газета « Известия » со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР) по итогам первого полугодия 2019 года.

Первую пятёрку рейтинга также составили Магаданская область (21,6 тысячи рублей), Камчатка (21,2 тысячи), Мурманская область (19 тысяч) и Якутия (18,9 тысячи).

В ПФР подчеркнули, что высокие пенсии в северных регионах страны объясняются повышающими коэффициентами, применяемыми там при начислении выплат.

Наименьшие выплаты получают пенсионеры южных регионов страны. Так, средняя пенсия в Дагестане составляет 10,9 тысячи рублей. Чуть лучше обстоят дела в Кабардино-Балкарии (11 тысяч), Карачаево-Черкесии (11,9 тысячи), Калмыкии (12 тысяч) и Ингушетии (12,1 тысячи).

Ранее News.ru сообщал, что многие российские деятели культуры и шоу-бизнеса являются работающими пенсионерам, получающими положенное государством пособие. Самая большая пенсия оказалась у артистов, имеющих звания. Так, 70-летняя примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачёва ежемесячно получает 47 тысяч рублей благодаря надбавке за звание народной артистки СССР.