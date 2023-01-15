Названы страны, за счет которых Россия увеличила экспорт удобрений на 70% ООН: За 10 месяцев 2022 года российский экспорт удобрений подскочил на 70% за счет Индии, Турции и Вьетнама

Фото: Brunno Covello/dpa/Global Look Press

С января по октябрь 2022 года российский экспорт удобрений за счет расширения своей географии вырос на 70% в сравнении с тем же периодом 2021 года, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на которые ссылается Financial Times. Доходы выросли до 16,7 млрд долларов, благодаря поставкам в Индию, Вьетнам и Турцию.

Очевидно, что такие страны, как Индия, были крупнейшими бенефициарами [с точки зрения импорта удобрений], — заявил заместитель директора отдела рынков и торговле при спецподразделении ООН Йозеф Шмидхубер.

В Российской ассоциации производителей удобрений сообщали, что по итогам 2022 года падение экспорта российских удобрений составит 15%. Это ниже, чем ожидалось, поскольку удалось смягчить санкционное давление, переориентировать логистику и выйти на рынки дружественных стран. По предварительным данным, экспорт увеличился примерно в три раза и составил 3,6 млн тонн, заявляли в ассоциации.



Летом 2022 года фермеры из канадской провинции Онтарио потребовали от властей компенсировать им ущерб, полученный в результате повышения цен на российские удобрения. Около трети поставок из России к тому времени не смогли попасть в страну.