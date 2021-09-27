Названы бенефициары роста цен на газ в ЕС

Агентство Reuters назвало компании, которые выиграют от рекордного скачка цен на газ. Помимо «Газпрома», «бенефициаром» в этом смысле следует считать норвежскую компанию Equinor. Обе эти компании покрывают 60% потребностей Европы в газе, пишет агентство.

Отмечается, что норвежский поставщик может быть даже в лучшем положении, чем «Газпром». Государственная компания Норвегии будет продавать более половины газа спотовым клиентам, причем 70% от этого объёма будет продано по ценам на сутки вперёд.

Около 20 лет назад Евросоюз отказался от стабильных долгосрочных контрактов на газ, и перешёл на краткосрочные и более гибкие контракты, основанные на ценах на газ на биржах и хабах. Это было выгодно европейским пользователям, поскольку обилие поставок обеспечивало низкие цены. Однако за последнее время стоимость газа в Европе взлетела на 300%, чему способствовали холодная зима 2020 года и аномальная жара летом, а также недостаточная заполненность газовых хранилищ в Европе.

Также Россия отказалась бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на октябрь, вызвав обвинения украинского партнёра. Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко обвинил Кремль в шантаже. По его мнению, власти России специально устроили дефицит газа в Европе путём сокращения транзита через Украину ради ускорения запуска трубопровода «Северный поток — 2». Он обвинил Москву в несоблюдении европейского законодательства. По мнению Витренко, «Газпром» должен увеличить поставки газа в Европу через Украину, чтобы европейцы не страдали от дефицита горючего.

Между тем, президент России Владимир Путин объяснил причину высокой стоимости газа в Европе. По его словам, это следствие политики местного регулятора из-за решения Еврокомиссии о рыночном ценообразовании на этот природный ресурс.