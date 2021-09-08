Названы сроки запуска «Северного потока — 2»

Поставки газа по «Северному потоку — 2» ожидаются с 1 октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что такие сроки озвучил «Газпром».
Отмечается, что сроки фактического поступления топлива в европейскую газотранспортную систему
Ранее на Украине заявили, что местная управляющая газотранспортной системой компания «как нельзя лучше подходит» на роль независимого от «Газпрома» оператора для управления «Северным потоком — 2». Об этом писало украинское издание «Сегодня».
Авторы публикации ссылаются на Газовую директиву Европейского союза, под действие которой подпадает российский трубопровод. В материале также отмечается, что Украине стоит развивать систему «хабов» на базе подземных газохранилищ.
Заявления о контроле над «Северным потоком — 2» уже не раз озвучивали руководители нефтяной отрасли страны. «Северный поток — 2» протянут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток — 55 млрд куб. м газа в год. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита.