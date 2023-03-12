Названы сроки замены доллара на юань Экономист Кульбака: юань получит шанс заменить доллар через 10 лет

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Юань получит шанс стать резервной валютой и занять место американского доллара не раньше, чем через 10 лет. Об этом в интервью URA.RU заявил доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака. Он отметил, что единая мировая валюта выгодна всем, при этом никто специально оспаривать первенство доллара не станет.

Единая мировая валюта выгодна всем. Реально для этого должно пройти не менее 10 лет. <...> Обычно это происходит само по себе, когда страна ослабевает, ее экономика ослабевает. Процесс очень стабильный, медленный. Если у всех используется доллар, то всем невыгодно его менять. Китаю до него еще очень далеко, — сказал эксперт.

По его словам, для того, чтобы валюта стала мировой, существует несколько условий, среди которых устойчивая экономика и стабильная экономическая история. В настоящее время этим критериям соответствуют только США, подчеркнул Кульбака. Что касается Китая, то его экономическая история «очень плохая, она очень короткая и ненадежная».

При этом прийти на смену доллару больше всего шансов на сегодня имеет евро. Экономист пояснил, что это вторая по распространенности валюта мира, но ей мешает то, что ЕС не является единым государством и проблемы отдельных стран вредят общей финансовой репутации объединения.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что законопроект, известный как NOPEC и предполагающий отмену суверенного иммунитета нефтедобывающих компаний стран ОПЕК+, необходим США, чтобы вновь сделать доллар главной мировой валютой. Он отметил, что Вашингтон стремится сделать так, чтобы страны не хотели пользоваться своими национальными валютами на мировом рынке.