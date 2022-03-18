Названы сроки возвращения иностранных компаний в Россию

Иностранные компании, которые приостановили свою деятельности в России, начнут возвращаться в страну к лету, особенно те, которых могут заменить конкуренты, заявил РИА Новости заместитель руководителя Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Владимир Миловидов. Он считает, что способствовать возвращению будет стабилизация на финансовом рынке РФ.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время коллапса на российском финансовом рынке нет. Так, несмотря на прогнозы, рубль больше не падает по отношению к иностранной валюте, а экспорт сократился лишь по некоторым позициям.

По мере того, как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные, — считает Миловидов.

При этом экономист подчеркнул, что дать чёткий прогноз по возвращению в Россию конкретных компаний пока невозможно.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров заявил, что иностранным компаниям, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок, следует запретить работу в стране на 10 лет. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Фёдоров напомнил, что в настоящее время ряд компаний приостановили свою деятельность в стране, прекратили инвестировать в РФ и оказывать услуги россиянам. Таким образом они погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределённости относительно дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния, считает депутат.

В свою очередь, Минэкономразвития предложило вводить в отношении иностранных организаций, приостановивших работу в России, внешнее управление. После того как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.