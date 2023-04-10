Названы сроки, когда мир полностью перейдет на расчеты в нацвалютах Экс-министр финансов РФ Задорнов: переход мира на расчеты в нацвалютах займет до 10 лет

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Для широкого перехода на региональные валюты в торговле миру понадобится еще примерно десять лет. В настоящее время в данном процессе продолжает доминировать доллар с долей порядка 60%. Об этом РИА Новости рассказал бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов.

Процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. И наиболее активно — на постсоветском пространстве. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьезно, — сказал он.

По словам Задорнова, преобладание той или иной валюты определяется издержками для покупателя и продавца товара. Издер;ки в долларах и евро — свободно конвертируемых валютах — минимальны, чего не скажешь о неконвертируемых валютах.

Финансист отметил, что мировая финансовая система постепенно дезинтегрируется из-за создания барьеров, но в настоящее время доллар продолжает оставаться главноq валютой в международных расчетах.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в Вашингтоне следят за попытками России и Китая совместно создать альтернативу использованию доллара в расчетах. Добиться такой цели им будет «чрезвычайно сложно», подчеркнула министр на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США.

В свою очередь эксперт в области геополитики Рено Жирар заявил, что отказ от доллара в мировых экономических отношениях представляет собой необратимый процесс. По мнению эксперта, это объясняется использованием Вашингтоном своей валюты в качестве средства давления на другие государства. В качестве примера давления он привел ситуацию 2014 года с банком BNP Paribas.