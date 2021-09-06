Названы способы восстановления Курил

Благодаря созданию особой экономической зоны на Курилах будет активно развиваться экономика, рыбная ловля и переработка, а также появятся рабочие места и заработает сфера туризма. Об этом изданию «Политика Сегодня» рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Будет развиваться жилищное строительство, создаваться комфортная среда для проживания, внедряться экологически чистый транспорт и много других проектов. Происходит укрупнение существующих городов, — отмечает политик.

По словам губернатора, планируется строительство сети гостиниц и глэмпингов, обустройство экологических троп, рыбных заводов и ферм. Со временем активно начнёт развиваться туризм. Например, уже сейчас модернизируются старые взлётно-посадочные полосы в Северо-Курильске для принятия туристических рейсов. Там же строится современная гостиница.

На сегодняшний день прорабатывается вопрос по возведению модульных домов, так как регион остро нуждается в новом жилье. При этом цены на обычные квартиры на 15% выше среднероссийских, поэтому многие из-за этого уезжают «на материк». Если получится создать быстровозводимое и надёжное жилье, то это поможет существенно разрешить жилищный вопрос, заключил Лимаренко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса — предпринимателей освободят от уплаты налогов на 10 лет.