Названы ситуации, когда пенсионеры могут не платить по своим долгам

Получение гражданином пенсии как единственного источника дохода не является основанием для освобождения от долговых обязательств. Чтобы освободиться от задолженности необходима веская причина, сообщила агентству «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Она напомнила, что согласно Гражданскому кодексу РФ некоторые виды долгов можно списать в случае, если истёк трёхлетний срок исковой давности.

Для этого пенсионеру необходимо заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности. Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или её срок сокращён, — сказала она.

Ногайлиева также заявила, что закон позволяет и вовсе избежать взыскания. В частности, он защищает от взыскания долгов по исполнительному листу пенсию по случаю потери кормильца, которую платят из федерального и регионального бюджета. Кроме этого, пенсионер может подать в службу судебных приставов требование сохранить пенсию ежемесячно в размере прожиточного минимума либо пройти процедуру банкротства.

Ранее россияне рассказали, что хотели бы получать пенсию в размере 55,5 тысячи рублей. По данным исследования СберНПФ, мужчины назвали оптимальной пенсию в 60 тысяч рублей, а женщины — в 51 тысячу. При этом нынешние пенсионеры более скромные, для них оптимальной суммой является пенсия в 33 тысячи рублей.