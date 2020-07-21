Названы шесть городов РФ, из которых хотят разрешить вылеты за рубеж

https://static.news.ru/photo/c442b80a-cade-11ea-bccc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На первом этапе восстановления международного авиасообщения вылеты могут быть разрешены только из шести крупных российских городов, выбранных по географическому принципу, говорится в предложении первого заместителя министра транспорта и главы Росавиации Александра Нерадько.

Подразумевается, что из крупных аэропортов, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, смогут вылетать жители соседних регионов. Таким образом, до полного восстановления международного авиасообщения, указанные города станут внутригосударственными хабами, пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Роспотребнадзор, Росавиация и МИД России будут согласовывать список стран для возобновления международного авиасообщения с территориальными подразделениями Роспотребнадзора вышеперечисленных регионов, уточняется в датированном 8 июля проекте алгоритма восстановления международного авиасообщения, направленном в правительство.

На втором этапе восстановления сообщения ведомства, исходя из эпидемиологической ситуации, будут направлять в правительство списки стран, полёты в которые возможны из любого международного аэропорта. То есть, если авиасообщение с другими странами восстановится 1 августа, российские аэропорты, не отнесённые к внутригосударственным хабам, смогут принимать рейсы из-за рубежа не ранее середины августа.

По словам источника издания, данная инициатива принадлежит Роспотребнадзору и связана с необходимостью минимизировать риски распространения коронавируса. Уточняется, что рейсы будут разрешены из всех трёх воздушных гаваней московского узла.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Как писал NEWS.ru ранее, авиакомпания Turkish Airlines сообщила о возобновлении прямого авиасообщения с Россией. Самолёты перевозчика будут летать в шесть городов страны.