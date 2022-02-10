Названы шансы Японии заменить Россию в поставках газа для Европы

Япония не заменит Россию в поставках газа для Европы из-за недостаточных запасов, сообщил кандидат технических наук Александр Власов ФБА «Экономика сегодня». По его словам, Евросоюз нуждается в таких объёмах, которых у других стран нет.

Конечно, газовые объёмы всего мира огромные, но давайте не будем забывать о том, что каждая страна закупает или добывает то количество энергоресурса, которое ей необходимо. Да, есть резервы, да, что-то продают и США, и даже ЕС умудряется перенаправлять топливо между странами в период энергокризиса. Но это всё не те объёмы, которые необходимы Германии, Франции и другим странам, — сказал Власов.

Он добавил, что «Газпром» поставляет сырьё в Европу и наращивает объёмы, несмотря на различные обвинения в адрес России. Российская сторона понимает: энергетические отношения — это коммерция и экономика, а не политические игры, отметил Власов.

По его мнению, у Евросоюза нет альтернативы российскому газу и более выгодных контрактов, поэтому нет смысла обсуждать прекращение энергетических отношений.

Ранее сообщалось, что власти Японии готовы организовать поставки сжиженного природного газа в европейские страны в случае, если ситуация вокруг Украины обострится. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио намерен изучить возможности содействия, однако исходить будет из того, чтобы действия «не затронули жизни граждан» Японии.