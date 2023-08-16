Названы сферы, в которых пенсионерам предлагают наибольшие зарплаты РИА Новости: самые большие зарплаты пенсионерам предлагают в сфере строительства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые большие заработные платы пенсионерам предлагают в строительной отрасли — около 88 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». Кроме того, пожилых людей ждет аналогичный заработок и в сфере недвижимости.

Самые высокие зарплаты для кандидатов старшего возраста предлагают в сфере строительства и недвижимости — 88 тысяч рублей, — говорится в результатах исследования.

Кроме того, соискатели могут рассчитывать на доход в размере 70 тысяч рублей, если ищут работу на производствах и в агропромышленных комплексах. Зарплату в 65 тысяч рублей предлагают пенсионерам, заинтересованным в сфере транспорта и логистики.

Среднюю зарплату в размере 45 тысяч рублей будут платить на должностях, не требующих особых навыков и опыта, например, на позициях в сфере офисных служб и бизнес-услуг, а также красоты и здоровья. В сфере услуг пенсионерам предлагают 43 тысячи рублей в месяц.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что пенсию свыше 30 тысяч рублей в России могут получать обладатели достаточно широкого круга профессий, от государственных служащих до газовиков. По ее словам, отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать даже на пенсию порядка 80 тысяч рублей.