https://static.news.ru/photo/3d31fc78-d902-11e9-8191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Топ-менеджеры и руководители высшего звена в нефтегазовой и энергетической отраслях являются наиболее высокооплачиваемыми профессиями в России. Об этом сообщает Минтруд РФ.

Наиболее высокая заработная плата — в нефтегазовой и энергетической отраслях, строительной сфере, в компаниях, занимающихся разработкой программного обеспечения, финансовой сфере, рекламной сфере, сфере добычи и обработки золота, алмазов, — отмечается в документе на сайте ведомства.

По данным Минтруда, самые высокооплачиваемые работники в сфере авиации — это командир воздушного судна, пилот, инженер по эксплуатации, а также бортовой техник. В горнодобывающей отрасли больше всех зарабатывают мастер проходки шахты, машинист спецтехники и маркшейдер. В нефтегазовой сфере — главный инженер, мастер по бурению скважин, техник и геолог.

В правовой и финансовой сферах хорошо оплачивается работа юрисконсульта и главного бухгалтера, а в сфере общественного питания — заведующего производством и шеф-повара. В сфере культуры высокие зарплаты у худрука, режиссёра-постановщика, балетмейстера и артиста.

Среди врачей больше всех получают дерматовенерологи, психиатры, стоматологи и офтальмологи. В сфере услуг высокую зарплату предлагают автоэлектрику, говорится в материалах ведомства.

Ранее Минтруд сообщил, что больше всех зарабатывают механики по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности. По данным ведомства, их ежемесячная зарплата составляет 430 тысяч рублей, писал News.ru.