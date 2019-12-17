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В России начали действовать новые правила выплаты отпускных. Теперь работники должны получать деньги минимум за три рабочих дня до момента непосредственного ухода в отпуск. Уходя отдыхать в январе или в мае, люди «крадут деньги у самих себя», уверены эксперты.

Очень часто сотрудники берут отпуск сразу после длинных январских или майских каникул, стараясь продлить отдых. Это самое невыгодное время, ведь размер отпускных в каждом месяце зависит от количества рабочих и выходных дней, рассказал эксперт по семейным финансам Азат Халимов в интервью АиФ.

Из-за большого числа выходных в январе и мае общая сумма зарплаты и отпускных выходит меньше, чем если бы работник получил полную зарплату, добавил он.

Самые же выгодные для отпуска — месяцы с наименьшим количеством выходных. В 2020 году такими станут июль и декабрь. На них придётся целых 23 рабочих дня. Самыми невыгодными месяцами с финансовой точки зрения станут январь и май с 17 рабочими днями, а также февраль и ноябрь с 19 и 20 рабочими днями соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне в 2020 году получат восемь коротких рабочих недель. Они появятся из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.