Назван самый популярный размер ипотеки в Москве

Основная доля ипотечных кредитов в II квартале 2021 года в Москве пришлась на сумму в 4–6 млн рублей и 6–8 млн рублей. Это более 40% от общего числа выдачи. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор департамента ипотечного кредитования компании Est-a-Tet.

Доля выданных кредитов до 3 млн рублей составляет 10%. При этом с июля эта сумма является максимальным лимитом по льготной ипотечной программе. Далее идут сделки в районе от 2 до 4 млн рублей. На них пришлось 12% выданных займов. Ещё 11% приходится на суммы от 10 до 12 млн рублей, отмечается в обзоре.

Менее 10% кредитов приходится на сумму от 12 до 15 млн рублей и от 15 млн рублей и выше. В целом отмечается общее увеличение значений выданных займов. Так, на 13% увеличилась доля кредитов на сумму свыше 8 млн рублей по сравнению с I кварталом 2021 года (составляет 43%).

Рост значений по выдаче ипотечных кредитов связан, по оценке компании, с ожиданиями завершения программы льготного кредитования 1 июля 2021 года. Несмотря на то что её продлили, изменения в условиях заставили потенциальных заёмщиков быстрее выйти на сделку.

Кроме того, более половины заёмщиков берут ипотечный кредит на срок от 20 до 30 лет. Это связано с тем, что при увеличении срока кредита сумма ежемесячных платежей уменьшается.

Ранее стало известно, что большинство россиян не знали о двух вычетах по ипотеке. Первый вычет, который положен заёмщику, — от стоимости покупки квартиры, второй же возможен от процентов по долгу.