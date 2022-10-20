Названы самые востребованные специалисты в Запорожье, Херсоне, ДНР и ЛНР

Фото: dan-news.info

В SuperJob назвали самых востребованных специалистов в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Соответствующие данные пресс-служба компании предоставила NEWS.ru.

Топ-5 сфер с наиболее высоким спросом на персонал на новых территориях следующий: строительство, проектирование и недвижимость (рабочие, машинисты, инженерно-технические работники); медицина и фармацевтика (высший и средний медицинский персонал, провизоры); продажи (продавцы и кассиры); образование (педагоги и воспитатели); общественное питание (повара и обслуживающий персонал), — сообщили в пресс-службе.

Немного иначе выглядит топ-5 сфер с наибольшим количеством вакансий в среднем по России. На первом месте в марте — октябре по-прежнему строительство, проектирование и недвижимость, на втором — транспорт, логистика и внешнеэкономическая деятельность, на третьем — промышленность и производство, на четвертом — продажи, а на пятом — медицина и фармацевтика.

Ранее NEWS.ru подробно писал о том, на каких специалистов в целом вырос спрос у работодателей после начала мобилизации.