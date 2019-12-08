https://static.news.ru/photo/3bda2fea-1970-11ea-b713-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Yun/Xinhua/Global Look Press

Lada стала самой популярной в России маркой автомобиля по итогам ноября 2019 года. За месяц было продано 31 217 экземпляров машин, производимых АО «АВТОВАЗ».

Рейтинг продаж легковых и малотоннажных грузовых автомобилей опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

По его данным, россияне также часто покупали корейские KIA (19 612 штуки) и Hyundai (16 314), французский Renault (12 833) и немецкий Volkswagen (9 160).

Всего за месяц в России купили 156 848 новых автомобилей. Это на 6,4% меньше, чем в ноябре 2018 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аналитики сайта объявлений «Авито» изучили автомобили, которые пользуются наибольшим спросом в разных регионах России. Оказалось, что в целом по стране автолюбители предпочитают бюджетные отечественные марки, а в Москве и Санкт-Петербурге популярны немецкие авто. Доля продаж японских автомобилей составила 15,5%, корейских — 12,8%, немецких — 12,2%.