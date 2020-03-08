https://static.news.ru/photo/d99fc3c2-61da-11ea-9e18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самой популярной сферой, в которой работают самозанятые граждане стала перевозка пассажиров. Этому виду деятельности отдали предпочтение 16,5% человек.

Ещё 5,1% самозанятых сдают в аренду жилплощадь. Также распространены такие услуги, как строительство (4,8%), репетиторство (3,1%), маркетинг и реклама (2,9%), сообщает RT со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Средняя сумма чека за услугу самозанятых составляет 1050 рублей.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди российских граждан. Выяснилось, что «фрилансерами» себя называют 11% жителей страны, писал NEWS.ru.