Самой популярной сферой, в которой работают самозанятые граждане стала перевозка пассажиров. Этому виду деятельности отдали предпочтение 16,5% человек.
Ещё 5,1% самозанятых сдают в аренду жилплощадь. Также распространены такие услуги, как строительство (4,8%), репетиторство (3,1%), маркетинг и реклама (2,9%),
Средняя сумма чека за услугу самозанятых составляет 1050 рублей.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди российских граждан. Выяснилось, что «фрилансерами» себя называют 11% жителей страны, писал NEWS.ru.
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