Названы самые подорожавшие за 2021 год продукты

Росстат составил перечень самых подорожавших за минувший год продуктов. Больше всего выросли в цене позиции из борщевого набора, пишут «Известия».

На первом месте по подорожанию оказалась свёкла, цена на которую подскочила на 62%. Далее находится картофель, подорожавший на 49%, замыкает тройку самых подорожавших продуктов морковь, которая поднялась в цене на 48%. Капуста белокочанная подорожала на 42%. В целом цены на овощи выросли на 17%.

Выросли цены и на те товары, удорожание которых правительство сдерживало специальными мерами. Сахар подорожал на 33%, подсолнечное масло — на 22%. Существенно подорожали гречка, майонез, яйца, куриное мясо. При этом общий индекс цен на конец года составил 8,39%.

Несмотря на стремительное подорожание большинства продуктов и непродовольственных товаров, кое-то всё же снизилось в цене. Это пшено, лимоны и санитарно-гигиенические маски. На 3% подешевели флеш-накопители USB и яблоки, на 2% — беспроводные наушники и антисептики.

В сфере услуг больше всего подорожали поездки в Турцию (33%), проживание в гостиницах 4-5 звёзд (18%), установка пластиковых окон (16%).

Издание отмечает, что высокая инфляция стала типичной для экономик всего мира на фоне пандемии. Так, потребительские цены в США выросли на 7% в декабре по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это стало максимум с 1982 года.

Ранее NEWS.ru писал, что дискуссии о необходимости продуктовых карточек с завидной регулярностью возникают в нашей стране со времён экономического кризиса 2008 года. Но дальше разговоров дело не идёт. Разогнавшаяся до 8% в 2021 году инфляция дала новую почву для размышлений на эту тему.