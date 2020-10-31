Названы самые перспективные в России специальности

https://static.news.ru/photo/3e9ff81c-1c90-11eb-bb08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наиболее востребованы у работодателей в России будут специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data, следует из доклада Всемирного экономического форума «Будущее рынка труда» (The Future of Jobs Report).

Немного реже представители компаний заявляли о нужде в разработчиках ПО, специалистах по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов. В конце десятки наиболее перспективных профессий оказались интернет-маркетологи, администраторы баз данных и менеджеры по продаже бизнес-услуг, пишут «Известия».

Наименее заинтересованы работодатели в рядовых сотрудниках бухгалтерии, секретарях, администраторах, юристах и юридических секретарях, внутренних аудиторах, наборщиках данных, торговых представителях. К 2025 году под сокращение могут попасть некоторые занятые в сфере физического труда специалисты, в частности, механики и ремонтники, заводские рабочие и коммивояжёры.

Отмечается, что ускорила замену устаревших профессий пандемия. Так, 80,6% компаний стали обеспечивать своим сотрудникам больше возможностей для дистанционной работы, 47,2% наладили автоматизацию, а каждая третья фирма стала применять технологии дистанционного повышения квалификации персонала.

Можно выделить несколько групп профессиональной деятельности, которые в первую очередь могут столкнуться с замещением части их трудовых функций новыми технологиями. Под угрозой те, кто производит типовые операции (сотрудники банков и call-центров), те, кто занимается вводом и обработкой информации (администраторы, экономисты), а также те, кто отвечает за верификацию и контроль (продавцы, охранники), — пояснили во ВНИИ труда.

Директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий пояснил, что невостребованность ряда профессий связана как с перенасыщением рынка труда, так и с низкой квалификацией сотрудников. Он посоветовал представителям этих специальностей следует обратить внимание на онлайн-образование.

Как писал NEWS.ru, авторы исследования Всемирного экономического форума (WEF) пришли к выводу, что внедрение новых технологий неизбежно приведёт к упразднению большого количества рабочих мест.