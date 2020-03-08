https://static.news.ru/photo/b3c38f26-6270-11ea-aa5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые экономически здоровые регионы по итогам 2019 года назвали эксперты. В их число попали Москва, Санкт-Петербург, Сахалинская, Тюменская, Московская, Магаданская, Ленинградская области, а также Ханты-Мансийский округ, Татарстан.

Исследователи сравнивали такие показатели, как замедление инфляции, снижение кредитных ставок, умеренный рост зарплат, активность строительного сектора. Изучали состояние регионов рейтинговое агентство «Эксперт РА» и фонд «Росконгресс», пишут «Известия».

Наилучшую динамику по итогам прошлого года показала Сахалинская область, прибавившая 59% в индексе динамики экономического здоровья. Регион богат сырьём, что притягивает инвестиции и влияет на темпы экономического развития. Также на Сахалине отсутствует госдолг, развивается розничная торговля, растут реальные доходы населения.

Эксперты связывают это с увеличением объёмов поступлений по налогу на прибыль и ростов добычи нефти по проекту «Сахалин-1». В общей картине регионы, богатые сырьём, стали лидерами рейтинга экономически здоровых регионов.

В список антилидеров вошли Чечня, Алтай, Бурятия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Тува, Курганская область, Забайкалье. там фактором отрицательного развития экономики стало малое количество сырья. Для этих регионов характерна зависимость от бюджетных вливаний.

В перспективе уровень экономического развития регионов должен повыситься благодаря реализации указов президента по повышению качества жизни населения и реализации нацпроектов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне в феврале покупали килограмм гречки в среднем за 55,53 рубля. Это на 10,7% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал 17 млрд кассовых чеков.