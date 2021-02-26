Названы самые денежные вакансии для пенсионеров

https://static.news.ru/photo/13fc7846-78c1-11eb-8bff-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и нашёл самую высокооплачиваемую работу для пенсионеров. Это менеджер по телефонным продажам, зарплата которого может достигать 180 тысяч рублей в месяц.

Как следует из результатов исследования, на сегодня всё больше работодателей отказываются от выбора сотрудников по возрасту. В базе вакансий есть такие, на которых работодатели будут рады видеть соискателей всех возрастов, приводит сообщение сервиса по поиску работы ТАСС.

В том числе приветствуются сотрудники предпенсионного и пенсионного возрастов. Хорошую зарплату таким сотрудникам предлагает многопрофильный медицинский центр в Москве, где от соискателя требуются действующий сертификат «сестринское дело», владение всеми манипуляциями и профильное образование. Зарплата — до 100 тысяч рублей, сменный график.

Столько же предлагается инженеру-геодезисту в строительной компании в Москве. От сотрудника требуется выполнение геодезических работ, исполнительной съёмки, составление исполнительных схем и контроль за состоянием оборудования.

Самая денежная зарплата у менеджера по телефонным продажам предполагает, что сотрудник будет звонить по готовой базе автовладельцев и звать на бесплатную диагностику автомобиля. Причём работать можно на дому, а звонить — из любой точки России и ближнего зарубежья. Опыт работы не имеет значения: работодатель готов обучать новичков.

Возрастные соискатели с навыками ремонта автотранспорта могут устроиться на работу в Москве автослесарем-автомехаником. Им обещают платить до 100 тысяч рублей в месяц.

Столько же обещают швее на трикотажной фабрике. Сотруднику надо будет шить фартуки, флаги, платки и накидки, уметь работать на прямострочной машине, оверлоке и распошивальной машине. Соискатель должен будет иметь опыт работы на фабрике, уметь работать с высокой скоростью и знать спецмашины.

Зарплату до 120 тысяч рублей в месяц предлагают семейной паре за помощь по хозяйству в загородном доме. Они должны будут убирать дом, стирать, работать в огороде и бане, ухаживать за газоном, садом, домашними животными и уметь подготовить такой транспорт, как квадроцикл или снегоход. Работодатель рассматривает семейные пары с аналогичным опытом работы и водительскими правами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожилые россияне имеют право на дополнительные выплаты кроме страховой, социальной или государственной пенсии. Ежемесячная денежная выплата назначается ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.