Названы самые бюджетные варианты отдыха для семьи с ребёнком в августе

Туроператоры назвали самые доступные варианты отдыха для семьи с ребёнком в августе. Это черноморское побережье и Санкт-Петербург, пишут «Известия».

Неделя в гостевом доме в Сочи для двух взрослых и ребёнка обойдётся , по данным одного туроператора, в 10,8 тысячи рублей — и это без учёта государственного кешбэка 20%. По данным другого оператора, недельное проживание на троих в гостевом доме в Сочи обойдётся в 14 946 рублей. Если же добираться самим не хочется, то можно забронировать полноценный тур.

При этом надо понимать, что в августе загрузка российских курортов довольно высокая, так что могут возникнуть сложности с подтверждением проживания. Некоторые операторы называют в качестве минимальной цены за тур 54 тысячи рублей на семью из трёх человек.

Также самым доступным вариантом познавательного отдыха для семьи с ребёнком в августе является поездка в Санкт-Петербург. Там можно побывать в музеях, парках, на берегу Финского залива. Неделя на семью из трёх человек в мини-отеле в получасе от центра города будет стоить 11,7 тысячи рублей, отмечает один из туроператоров. Другой называет цену на три дня без перелёта в 21 тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что если российские власти решат, что на египетских курортах стабильная эпидемиологическая ситуация, они могут увеличить количество авиарейсов, в том числе поставить чартерные вылеты. Это может привести к падению цен на путёвки.