Названы самые бюджетные авиаперелёты октября

https://static.news.ru/photo/f22e77a8-fc8f-11ea-9da8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые дешёвые авиаперелёты октября будут доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Краснодара. К примеру, самыми выгодными будут авиапутешествия из Краснодара в Астрахань и Минеральные Воды, куда билет будет стоить 900 рублей.

Перелёты из Москвы в Калугу и Воронеж обойдутся по 1000 рублей. Полёты из Санкт-Петербурга также будут стоить в диапазоне 1000–1200 рублей, посчитали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

К примеру, улететь из Петербурга в Москву будет стоить 1,2 тыс. рублей, в Ярославль — 1,5 тыс. рублей. В Махачкалу, Уфу, Ставрополь, Чебоксары, Казань, Курган, Элисту, Нальчик и Кировоград — 2 тыс. рублей, ссылается на данные сервиса RT.

Самыми бюджетными перелётами из Екатеринбурга станут полёты в Саратов, Волгоград и Нижний Новгород, стоимость которых обойдётся в 1,3 тыс. рублей. Из Сочи самым дешёвым окажется перелёт в Москву за 1,6 тыс. рублей, в Ростов-на-Дону можно будет улететь за 1,8 тыс. рублей, в Краснодар и Ставрополь — за 1,9 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские авиаперевозчики в ближайшем будущем начнут не поднимать, а снижать цены на авиабилеты, считает главред портала АВИА.РУ Роман Гусаров. По его мнению, для участников рынка очевидно приближение границы невозврата, они хотели бы повысить стоимость и компенсировать потери, но ситуация в отрасли не позволит это сделать.