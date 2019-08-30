https://static.news.ru/photo/9e2657d0-cd28-11e9-a153-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

РИА Новости составило собственный рейтинг регионов РФ с самой доступной для населения ценой за киловатт-час.

Меньше всего за свет по отношению к среднему по региону размеру зарплаты платят жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО. Меньше всего кВт на свой среднемесячный заработок могут купить жители Калмыкии, а также Адыгеи и Ивановской области, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, потребление электроэнергии в мире в ближайшие 20 лет может увеличиться более чем в два раза. Такой прогноз озвучил глава Минэнерго Александр Новак. Тенденция на рост «более высокими темпами» актуальна уже сейчас, подчеркнул министр. Этому способствует бурное развитие технологий, из-за чего увеличивается потребление.