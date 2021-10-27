Названы российские города, в которых жильё дорожает шокирующими темпами

Лидером в октябре этого года по росту цен на жильё в России стал Краснодар. Как сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на аналитиков консалтинговой группы SRG, там стоимость квартир на вторичном рынке просто взлетела.

Лидерство удерживает Краснодар​​​. Как и в сентябре, средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья выросла больше всех, прибавив 15,55%, — отметили эксперты.

При этом за год цены на квартиры выросли на 48,45%, до 82,6 тысячи рублей за квадратный метр.

На втором месте по этому показателю оказался Екатеринбург, в котором за месяц вторичка подорожала на 5,3%, до 88,4 тысячи рублей за квадратный метр. На третьем месте Нижний Новгород, где в октябре жильё выросло в цене на 5,04%.

В топ-5 Казань (+4,62%) и Москва (+4,09%). Стоимость метра в столице теперь составляет 275,7 тысячи рублей.

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