https://static.news.ru/photo/125985c8-d90e-11e9-8b74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Молодые россияне стремятся переехать в Москву и Санкт-Петербург, чтобы найти высокооплачиваемую работу.

Согласно исследованию, проведённому Финансовым университетом при правительстве РФ, наибольший отток молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет наблюдается из Омска, Барнаула, Тольятти, Челябинска и Волгограда. При этом реже всего молодые люди покидают Москву, Грозный, Краснодар, Севастополь и Симферополь,

Народ в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют хорошие возможности для получения образования, — рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По его словам, получить работу по специальности с высоким уровнем оплаты труда в этих городах вчерашним студентам не удаётся, так как не хватает вакансий, поэтому они стремятся в столицу.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство труда и социальной защиты назвало самые высокооплачиваемые профессии в России. По данным ведомства, больше всех зарабатывают механики по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, ежемесячная зарплата которых составляет 430 тысяч рублей.