https://static.news.ru/photo/03d59912-d826-11e9-b9bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Жители Камчатского края и Магаданской области тратят самую большую долю (до 15%) семейного бюджета на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В денежном эквиваленте это составляет более 9,7 тысячи рублей в месяц.

В России средний показатель доли подобных затрат в 2018 году оказался на уровне 9,6%, что соответствует примерно 4,4 тысячи рублей в месяц. В сравнении с 2017 годом показатель стал больше на 4%. Таковы результаты рейтинга, опубликованного РИА Новости .

Также высокая плата за ЖКУ отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%), Крыму, Санкт-Петербурге, Мордовии, Вологодской и Омской областях (все — по 10%).

Наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Дагестане (4,6%), Ингушетии (4,8%), Хакасии (7,1%), Татарстане (7,1%), Чечне (7,2%) и Забайкалье (7,3%).

В абсолютном выражении меньше всего уходит на оплату ЖКУ у жителей республики Алтай. Там в месяц сумма составляет 2374 рубля, или 7,7%.

Ранее News.ru сообщал, что озабоченность россиян динамикой цен стала сильнее в 2019 году. Проблема роста цен на товары и услуги переместилась с третьей строчки самых волнующих граждан вопросов на вторую, потеснив собой проблемы низких зарплат, пенсий, стипендий и пособий. На первом же месте среди самых неблагоприятных моментов вот уже почти четыре года держится вопрос высоких тарифов на «коммуналку».