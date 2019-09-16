Жители Камчатского края и Магаданской области тратят самую большую долю (до 15%) семейного бюджета на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В денежном эквиваленте это составляет более 9,7 тысячи рублей в месяц.
В России средний показатель доли подобных затрат в 2018 году оказался на уровне 9,6%, что соответствует примерно 4,4 тысячи рублей в месяц. В сравнении с 2017 годом показатель стал больше на 4%. Таковы результаты рейтинга, опубликованного
Также высокая плата за ЖКУ отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%), Крыму, Санкт-Петербурге, Мордовии, Вологодской и Омской областях (все — по 10%).
Наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Дагестане (4,6%), Ингушетии (4,8%), Хакасии (7,1%), Татарстане (7,1%), Чечне (7,2%) и Забайкалье (7,3%).
В абсолютном выражении меньше всего уходит на оплату ЖКУ у жителей республики Алтай. Там в месяц сумма составляет 2374 рубля, или 7,7%.
Ранее News.ru сообщал, что озабоченность россиян динамикой цен стала сильнее в 2019 году. Проблема роста цен на товары и услуги переместилась с третьей строчки самых волнующих граждан вопросов на вторую, потеснив собой проблемы низких зарплат, пенсий, стипендий и пособий. На первом же месте среди самых неблагоприятных моментов вот уже почти четыре года держится вопрос высоких тарифов на «коммуналку».