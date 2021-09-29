Названы регионы РФ, где авто после аварий не подлежат восстановлению

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Калужская, Архангельская и Новосибирская области стали лидерами выплат по КАСКО при полной гибели автомобиля в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные страховой компании «Согласие».

По информации страховщиков, самая высокая частота полной конструктивной гибели автомобилей зафиксирована в Калужской области — почти 2%. На втором месте Архангельская область — 1,8%, замыкает тройку Новосибирская область — 1,2%.

Также в топ-10 регионов по этому показателю вошли Ярославская, Вологодская, Ростовская, Новгородская, Костромская, Пермская и Владимирская области.

По словам экспертов, на частоту подобных случаев влияет целый ряд факторов, в том числе качество дорог, их оснащённость, размер региона и число крупных городов, между которыми клиенты автостраховщиков передвигаются по трассам.

Так, в Калужской области качество дорог специалисты находят достаточно высоким, там имеются скоростные магистрали — отсюда и повышенный скоростной режим, ведущий к серьёзным ДТП.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба готовит проект постановления, которое запретит банкам навязывать покупку страховки в определённой компании при оформлении кредита. Центробанк поддержал предложения, так как потребители часто переплачивают за данный вид услуг.