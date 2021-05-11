Названы регионы — лидеры по онлайн-покупкам

Калининград возглавил рейтинг регионов по стоимости корзины при онлайн-покупках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «АлиИндекс».
Так, средняя стоимость потребительской корзины, состоящей из наиболее частых интернет-покупок жителей Калининграда,
Как отмечается, наибольший вес в потребительской онлайн-корзине россиян получили смартфоны — 33%. На долю пылесосов пришёлся 21%, ещё 49% — на домашние электроприборы и приборы для красоты и здоровья. Категория одежды заняла в рейтинге 18%, из них большую часть составляют пуховики, шубы из искусственного меха, женские джинсы, футболки и кроссовки.
Ранее сообщалось, что количество покупок россиян в Интернете за первые шесть месяцев 2020 года увеличилось втрое, а общий оборот реализованных товаров вырос в 2,3 раза.