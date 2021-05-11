Названы регионы — лидеры по онлайн-покупкам

https://static.news.ru/photo/a349b286-b26c-11eb-b385-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Калининград возглавил рейтинг регионов по стоимости корзины при онлайн-покупках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «АлиИндекс».

Так, средняя стоимость потребительской корзины, состоящей из наиболее частых интернет-покупок жителей Калининграда, составляет 46 859 рублей. Второе место занял Екатеринбург с показателем в 45 758 рублей, а третье — Новосибирск со значением в 45 659 рублей. В пятёрку лидеров вошли Санкт-Петербург, где жители закупаются на 45 234, и Москва, в которой потребительская онлайн-корзина выходит на 45 197 рублей.

Как отмечается, наибольший вес в потребительской онлайн-корзине россиян получили смартфоны — 33%. На долю пылесосов пришёлся 21%, ещё 49% — на домашние электроприборы и приборы для красоты и здоровья. Категория одежды заняла в рейтинге 18%, из них большую часть составляют пуховики, шубы из искусственного меха, женские джинсы, футболки и кроссовки.

Ранее сообщалось, что количество покупок россиян в Интернете за первые шесть месяцев 2020 года увеличилось втрое, а общий оборот реализованных товаров вырос в 2,3 раза.