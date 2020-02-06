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Аналитики выяснили в ходе исследования, в каких регионах РФ водка пользуется наибольшей популярностью у населения. Результаты не удивили экспертов, так как наибольшее количество потребителей водки проживают в самых холодных регионах России. Об этом сообщила газета «Известия».

Эксперты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) провели исследование на основе данных Росалкогольрегулирования о легальных продажах алкоголя.

В пятёрку лидеров попали: Карелия, Чукотка, республика Коми, а также Магаданская и Сахалинская области.

Больше всего потребителей этого крепкого спиртного напитка отмечено в Сахалинской области. За 2019 год средний житель области употребил 12 литров водки. Чуть меньше данные по республики Коми (больше 10 литров), а замыкает тройку лидеров Карелия.

Отмечается, что на Чукотке и в Коми за 2019 год незначительно выросло количество потребителей водки.

Такие данные связаны с высокими зарплатами в этих регионах и, соответственно, возможностью покупать легальный крепкий алкоголь, отмечает глава ЦИФРРА Вадим Дробиз. Он добавил, что потребление водки в названных регионах, скорее всего, также связано с холодным климатом.

Несмотря на то, что в 31 регионе аналитики зафиксировали рост потребления водки на 6%, в целом россияне стали всё больше отказываться от этого крепкого напитка. По сравнению с 2018 годом, в 2019 году потребление водки в России снизилось на 2%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нарколог назвал безопасную дозу крепкого алкоголя — одна-две рюмки коньяка или водки. Врач добавил, что эта доза для здорового мужчины. Нарколог посоветовал снимать тоску и плохое настроение альтернативными видами отдыха.