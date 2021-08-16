Названы районы — лидеры Подмосковья по росту цен на земельные участки

За год наибольший рост цен на земельные участки среди подмосковных районов был зафиксирован в городском округе Химки (44,2%). В настоящее время средняя цена местного лота составляет 11,62 млн рублей, сообщили «РБК-Недвижимости» аналитики компании ЦИАН.

Отмечается, что на втором месте по динамике удорожания оказался городской округ Мытищи, где среднестатистическая цена жилья выросла на 43,1% — до 11,58 млн рублей. Тройку лидеров по этому показателю замкнул городской округ Подольск (+40,2%; 5,7 млн).

Следом с большим отставанием расположился Клин, где средняя цена лота за 12 месяцев увеличилась на 29,4% — до 1,56 млн рублей. Первую пятёрку замкнул городской округ Воскресенск (+29,3%; 1,19 млн).

По оценкам специалистов, на данный момент на загородном рынке Московской области в продаже находится 14,3 земельного участка для строительства дач и частных домов. Средняя стоимость лота составляет 3,5 млн рублей, за год увеличение составило 17,3%.

Рост цен на земельные участки эксперты объяснили изменением структуры предложения. Так, самые дешёвые варианты были распроданы в прошлом году, теперь на рынке остались более дорогие лоты.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко объяснил рост цен на местные земельные участки высоким уровнем инфляции в стране и удорожанием строительных материалов. По его словам, покупательная способность населения будет снижаться на фоне общего увеличения стоимости лотов.