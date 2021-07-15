Названы районы-лидеры Новой Москвы по ценам на новостройки

По итогам второго квартала текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Новой Москвы (ТиНАО) поднялась до 193 тысяч рублей. Средняя стоимость квартиры там теперь составляет 9,3 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Лидером рейтинга наиболее дорогих районов ТиНАО стал Московский. Средняя цена на «квадрат» там составила 216 тысяч рублей, а на квартиру – 11,2 млн рублей.

Вторую строчку в списке занял район Сосенское, где средняя стоимость квадратного метра к июлю достигла 208 тысяч рублей. Квартира же в таком месте обойдётся потенциальному покупателю в 10,1 млн рублей.

Тройку самых дорогих районов Новой Москвы замкнуло Внуковское со средней стоимостью «квадрата» в 197 тысяч рублей и ценой за жилплощадь в 11,5 млн рублей. В топ-5 рейтинга также вошли Рязановский (197 тысяч рублей за квадратный метр и 7,7 млн рублей – за квартиру) и Мосрентген (193 тысячи и 9,1 млн соответственно).

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Новой Москвы обогнала по стоимости самые дешёвые районы в пределах старых границ столицы.

Так, минимальная стоимость кв. м. в новостройках массового сегмента в Москве отмечена в районе Бирюлёво Восточное – там средняя цена составила 172,9 тысяч рублей при объёме предложения в 8,2 тысяч кв. м. Далее расположился Ярославский район с показателем в 192,7 тысяч рублей, а тройку замкнуло Люблино с показателем в 193,9 тысяч.

По словам руководителя департамента консалтинга и аналитики «НДВ Супермаркета Недвижимости» Сергея Коврова, наибольшее число лотов (более пяти тысяч) по высокой цене, расположенных в ТиНАО, расположено в районе Сосенское. В районе же Московский таких квартир насчитывается порядка 600 штук.

Ранее брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с News.ru сообщил о сильной переоценке столичных жилищных площадей в прошлом году. По его мнению, в ближайшие месяцы рынок ожидает корректировка цен в сторону снижения.

Наиболее же перспективным местом для покупки квартиры он назвал районы Новой Москвы. Там сейчас создаются все необходимые инфраструктурные условия, начиная со строительства школ и детских садов и заканчивая возведением дорог и открытием парков.