Названы простые способы снизить переплату по ипотеке

https://static.news.ru/photo/0beba2b4-7018-11eb-a373-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы минимизировать переплату по ипотечному кредиту, следует внимательно изучить предлагаемые несколькими банками условия, по возможности платить чуть больше, чем прописано в договоре и постараться сокращать не сумму платежа, а срок кредита, рассказал NEWS.ru эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

По его словам, в первую очередь нужно рассматривать предложения или подавать заявки сразу в несколько банков.

Если в том учреждении, которое являлось условным «планом А», заёмщику откажут или выдвинут жёсткие требования, лучше иметь несколько вариантов про запас, которые, к тому же, могут оказаться интереснее. 0,1% разницы может стоить заёмщику десятки, а то и сотни тысяч рублей на выходе, — пояснил Кричевский.

Ещё один важный момент — банк не может запретить каждый месяц оплачивать сумму чуть большую, чем указано в договоре, отметил эксперт. Любое внесение сверх ежемесячного платежа повлечёт за собой перерасчёт итоговых показателей, что положительно скажется на последующих выплатах.

Каждая лишняя тысяча рублей в данном случае может сэкономить 1,5-2 тысячи процентами, — подчеркнул он.

По мнению Кричевского, если есть возможность внести какой-то крупный разовый платеж (а дальнейшая платежеспособность на данный момент не вызывает вопросов), то стоит сокращать срок договора, а не сумму платежа. Выгода от такого внесения — около 30%, поскольку гасится именно основной долг, на который начисляются проценты.

Страхование не обязательно делать в банке или тех компаниях, которые он предлагает, напомнил эксперт. Но для сокращения итоговой процентной ставки делать его обязательно нужно, поскольку на выходе переплата за несделанную страховку будет в 2-2,5 раза больше, чем затраты на её оформление и продление, заключил он.