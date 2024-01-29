Названы продукты-лидеры по снижению цены в России Росстат зафиксировал снижение цен на картофель и гречневую крупу в 2023 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гречневая крупа и картофель стали лидерами по снижению цены на российском рынке в 2023 году, сообщает РБК, ссылаясь на материалы Росстата. По данным агентства, гречка в России подешевела на 18,81%, картофель — на 9,62%.

Аналитики также обратили внимание на падение цен на электронную технику. В десятку продуктов и услуг, больше всего подешевевших за минувший год, также попали телевизоры (6,42%), мониторы для персональных компьютеров (6,24%), стиральные машины (3,67%) и флеш-накопители (3,55%).

Ранее также сообщалось, что в России зафиксировали снижение цен на яйца. Впервые с июня 2023 года они подешевели на 0,2%.

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов добавил, что после пикового спроса перед праздниками цены на куриные яйца стабилизировались и начали падать в оптовом сегменте. По его мнению, снижение стоимости скоро отразится и на ценах в рознице.

До этого глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон отметил, что в ближайшие шесть месяцев Турция готова поставлять в Россию яйца в необходимом для принимающей стороны объеме. В ее ведении также остается право определять даты поставок. Он добавил, что проблем в переговорном процессе о поставке продукции не наблюдается.