Названы продукты, которые подорожают в России почти на 20%

Компании PepsiCo и «Вимм-Билль-Данн» сообщили об увеличении стоимости своих товаров на 19% и 13,7% соответственно. Речь идёт о соках, снеках и напитках. Основной причиной называется резкий обвал рубля, который подешевел на 40% с января. Об этом сообщают «Известия».

В письме PepsiCo сказано, что компания повышает расценки для частичного покрытия выросших затрат. Соки, снеки и напитки подорожают в среднем на 19%, — заявили в компании.

При этом производитель молочных товаров «Вимм-Билль-Данн» отметил, что выделил четыре социально значимых товара, стоимость которых не изменится. Так, цена останется прежней для пастеризованного молока «Домик в деревне» жирностью 2,5% и 0,5%, сметаны под тем же брендом жирностью 10% и кефира жирностью 1%.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее рассказала, что США при помощи своих союзников «полностью сокрушили» экономику России. Речь идёт о санкциях в отношении Москвы, которые были введены после начала специальной операции на Украине. Представитель администрации Байдена отметила, что дальнейшее развитие событий зависит от российского президента Владимира Путина.

По её словам, руководство Соединённых Штатов оказало военное и гуманитарное содействие украинцам. При этом она добавила, что США не предполагали, что санкции заставят руководство России отказаться от своих действий на Украине.