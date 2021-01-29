Названы продукты, которые подорожают в 2021 году

https://static.news.ru/photo/71fcf4f2-6278-11eb-80ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты рынка ожидают роста цен на продукты в 2021 году. Одной из причин может стать увеличение затрат у аграриев, которые снабжают перерабатывающие предприятия сырьём.

По словам руководителя аналитического департамента Артёма Деева, в первую очередь будет дорожать зерно, главный источник питания для птиц, свиней и коров, сообщает MK.RU.

Вслед за зерном начнут дорожать мука, крупы, хлеб, яйца, мясо, молоко, а также бакалея, кондитерские изделия и консервы. Девальвация рубля может привести к тому, что увеличатся цены на импортные товары, такие как чай, кофе, экзотические фрукты. Подешеветь, и то сезонно, могут лишь отечественные фрукты и овощи.

Это уже ближе к лету, когда начнёт появляться новый урожай с наших полей, — отметил Деев.

Старший аналитик Александр Розман считает, что примеров, когда цены успешно сдерживались в условиях свободного рынка с помощью убеждения, в макроэкономической практике нет.

При этом эксперты подчеркнули, что не надо драматизировать ситуацию — российские производители давно отработали приёмы для поддержания маржинальности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министерство сельского хозяйства ввело «ручной режим» управления рыночной экономикой России. Борьбу с ростом цен там начали вести по-новому: чиновники пытаются договориться с поставщиками, чтобы те не повышали отпускную стоимость товара. Розничные продавцы уже не в состоянии сдерживать рвущиеся вверх цены, а поставщики приводят обоснованные аргументы, почему не могут их не поднимать.