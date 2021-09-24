Названы продукты, которые подорожают к зиме

Производители уже предупредили россиян о подорожании в ближайшее время макарон. На очереди — мясо, а также сезонный рост цен на фрукты и овощи. Об этом сообщил в беседе с «ФедералПресс» промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его прогнозам, в октябре-ноябре особенно подорожает куриное мясо.

Я бы не скидывал со счетов, что мясо, особенно куриное, в октябре-ноябре станет ещё дороже: судя по официальной статистике, в 2021 году по отдельным его видам наблюдался спад или стабилизация производства, зато цены на корма были высокие, — сказал он.

По мнению эксперта, учитывая высокую стоимость кормов и рост тарифов на грузовые перевозки, стоимость мяса может увеличиться на 10–15%.

Также Хазанов подчеркнул, что в скором времени подорожает ряд непродовольственных товаров — холодильники и кондиционеры. Рост цен будет связан с усложнившимися с июля 2021 года правилами ввоза хладагентов.

Повышение цен коснётся и автомобилей. Как прогнозирует эксперт, до конца 2021-го стоимость авто может возрасти на 3–5%. Причина заключается в нехватке используемых при производстве электронных компонентов, а также в подорожании металла.

В настоящее время цены на стальной прокат идут вниз из-за завершения строительного сезона. В таких условиях поставщики металла могут попробовать подзаработать, увеличив его стоимость в «мёртвый» зимний сезон, — пояснил специалист.

Ранее производители макаронных изделий во время круглого стола заявили о дефиците твёрдых сортов пшеницы и предсказали россиянам рост цен на макароны. Грядущий кризис на рынке они объяснили тем, что мировые цены на зерно резко рванули вверх из-за засухи в Канаде и США.