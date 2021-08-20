Названы признаки деградации украинской экономики

Вся современная история Украины — это процесс отставания и деградации. На сегодняшний день страна по многим экономическим показателям является худшей среди других стран, заявил глава экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. Об этом пишет «Политика Сегодня».

Если говорить о месте Украины в мировой экономике, мы отстаём от всех. Одним словом, которым можно охарактеризовать 30 лет Украины, — это деградация, — отметил эксперт.

Одним из самых низких показателей в стране можно считать покупательную способность населения. За три десятилетия она выросла всего на 89%, в то время как в Польше за аналогичный период этот показатель увеличился более чем на 480%, сообщил экономист.

Ещё в 1991 году по ВВП на душу населения Украина занимала 52 место и даже была лучше некоторых европейских стран на тот момент. По итогу 2020 года Украина дошла до 91 места. Хотя определённый прирост по ВВП произошёл, но за это время другие страны обогнали Украину многократно, сообщил Амелин.

Украинские политики не врут, когда говорят о развитии страны, но более корректно сложившуюся ситуацию можно назвать отставанием от других стран, ведь по тому же уровню ВВП Украина отстаёт даже от Белоруссии, заключил специалист.

Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля осенью 2021 года ждёт громкая отставка на фоне обеднения и быстрого падения уровня жизни жителей страны.