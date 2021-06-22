Названы цели скупки чужих чеков из бутиков

Заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина объяснила, кто и зачем скупает чеки из дорогих магазинов, пишет ПРАЙМ.

Так, хитрецы приходят в магазин, упаковывают желанные товары, а когда на выходе срабатывают датчики, он демонстрирует охране чек на товар. Некоторым удаётся оформить возврат и получить указанную в чеке сумму.

Она подчеркнула, что большинство торговых центров в курсе таких мошеннических схем, поэтому у бутиков часто висят объявления, призывающие не отдавать свои чеки посторонним людям.

Кроме того, купленные чеки можно использовать в качестве подтверждения расходов на ребёнка, чтобы увеличить сумму взыскиваемых алиментов, для отчёта о затратах перед бухгалтерией или с целью участия в акциях и розыгрышах призов от конкретного магазина.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Максим Беляев назвал случай, когда можно не платить по счёту в кафе. По словам специалиста, рестораны и кафе не должны включать в счёт чаевые, в противном случае клиент имеет право отказаться их оплачивать.