Названы причины роста цен на продукты в России

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Ослабление курса рубля и рост цен на мировых рынках стали основными причинами роста цен на продовольствие в России. Об этом во время выступления в Госдуме заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

В конце прошлого года мы столкнулись с ускорением инфляции и ростом цен на ряд продуктов. Какие факторы на это повлияли? Это динамика валютного курса. Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна — поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре, — цитирует РИА Новости чиновника.

Говоря о росте цен на мировых рынках, глава ведомства отметил, что крупнейшие страны — импортёры продовольствия увеличили закупки, чтобы сформировать дополнительные запасы.

Изменились прогнозы урожая в некоторых регионах мира. Свою роль сыграла ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах, в том числе скупка центральными банками финансовых активов. Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал, который пришёл на рынок биржевых товаров, разогрел спрос. В результате — волатильность на мировых рынках, увеличение цен, — добавил Решетников.

Ранее Министерство сельского хозяйства ввело «ручной режим» управления рыночной экономикой России. Борьбу с ростом цен там начали вести по-новому: чиновники пытаются договориться с поставщиками, чтобы те не повышали отпускную стоимость товара. Розничные продавцы уже не в состоянии сдерживать рвущиеся вверх цены, а поставщики приводят обоснованные аргументы, почему не могут их не поднимать.

Между тем президент РФ Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. До этого правительство имело право устанавливать предельно допустимые цены на срок до 90 дней в регионах, где за месяц цены на социально значимые товары выросли на 30% и выше. После принятия закона 30-процентный барьер снимается и кабмин сможет самостоятельно решать, в каких случаях необходимо регулирование цен для стабилизации ситуации, писал NEWS.ru.